Italia, promessa mantenuta: Azzurri in finale, Spinazzola sarà a Londra

L’Italia ha mantenuto la promessa fatta a Spinazzola arrivando in finale. Il terzino volerà ora a Londra

L’Italia ha mantenuto la promessa fatta a Spinazzola prima che l’esterno lasciasse il ritiro per volare in Finlandia a operarsi. Gli Azzurri hanno battuto la Spagna e hanno conquistato la finale di Euro 2020. Ogni promessa è debito e quindi ora tocca al calciatore della Roma fare la sua parte.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Spinazzola ora raggiungerà la squadra per vivere col gruppo azzurro la vigilia del sabato ed essere presente a Wembley per il match contro l’Inghilterra. Poi, probabilmente, rientrerà anche in Italia con lo stesso volo della squadra. Altra dimostrazione di quanto questo gruppo sia unito e compatto.