Vincenzo Italiano è il NUOVO ALLENATORE del Bologna. FATTA per l’ex tecnico della Fiorentina. I dettagli

E’ fatta per l’arrivo di Vincenzo Italiano alla corte del Bologna. I dettagli sul contratto dell’ex allenatore della Fiorentina

Dopo settimane di trattative, l’affare è definitivamente fatto: Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Bologna, prendendo per mano una squadra che sarà in Champions League per la stagione 2024/2025.

Come riportato da Di Marzio, il tecnico firmerà un contratto di 2 anni che verrà formalizzato in queste ore.