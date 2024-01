Chi è Jordan James, il centrocampista gallese nel mirino dell’Atalanta

Ecco chi è il centrocampista gallese Jordan James: ritenuto il profilo ideale per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

L’Atalanta sul mercato vuole continuare a stupire non puntando soltanto su giocatori pronti, ma anche su giovani assai promettenti che possono sbocciare in una piazza perfetta come quella di Bergamo. Il primo nome per potenziare il centrocampo è quello di Jordan James: mediano classe 2004, gallese, che sta facendo fortemente le fortune del Birmingham City.

Nato a Hereford il 2 luglio 2004, è un centrocampista interessante nonostante la giovane età: sulla carta sarebbe un vice De Roon (protagonista durante la sfida contro il Milan a San Siro), ma le sue doti anche offensive (soprattutto in fase di costruzioni) lo hanno portato al Birmingham a giocare anche da trequartista. Le sue statistiche sono molto interessanti in Championship: 27 presenze, 5 goal e una fame che alla Dea piace non poco.

Attualmente l’Atalanta è forte sul giocatore, ma prima di comprare ha bisogno di liberare un po’ di posti a centrocampo: si parla di un prestito di Adopo e il mercato è ancora lungo per definire gli ultimi dettagli. Tutto è nelle mani della Dea, pronta ad offrire 5 milioni più bonus in questa sessione di calciomercato.