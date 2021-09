Jorginho ha parlato del rigore sbagliato contro la Svizzera: ecco le dichiarazioni del centrocampista della Nazionale

Jorginho parla del rigore sbagliato in Svizzera-Italia ai microfoni di Rai Sport.

RIGORE SBAGLIATO – «Sono molto arrabbiato per l’errore dal dischetto, fa male perché era un momento chiave della partita. Mi prendo la responsabilità, la squadra meritava la vittoria e il rigore era un’occasione per sbloccare la gara. Purtroppo ho sbagliato e fa male. I portieri mi stanno studiando e io farò lo stesso con loro. Sto già pensando a come tirare il prossimo. Mi sentivo bene quando sono andato sul dischetto, poi è stata dua ma ho fatto un bel respiro e ho pensato che mancava ancora tanto da giocare».

QUALIFICAZIONE MONDIALE – «Se non ci crediamo noi chi lo deve fare? Voi? Non credo. Abbiamo dato tutto in campo anche contro Bulgaria e Svizzera, al di là del risultato. Abbiamo tutti onorato questa maglia come sempre e come faremo anche in futuro».