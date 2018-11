Jorginho e l’amore per Napoli «Quando guardi una serie tv e viene fuori l’immagine di Napoli”

Jorginho, centrocampista del Chelsea, non dimentica Napoli e pubblica un messaggio d’amore sui social

Sole, mare, pizza e mandolino: Napoli non è una città che si dimentica facilmente, perché nonostante i tanti pregiudizi, basta visitarla una volta soltanto per ricredersi ed innamorarsene pazzamente.

Lo sa bene il Jorginho che, lontano più di duemila km da Napoli, ancora sogna la sua ex città, rimastagli nel cuore nonostante il trasferimento in una splendida metropoli come Londra.

Il centrocampista del Chelsea, infatti, rivedendo la sua Napoli in televisione, non ha potuto far a meno che ribattere il suo amore per la città partenopea, tramite social, pubblicando un messaggio su Instagram «Quando stai guardando una serie tv e viene fuori quest’immagine stupenda” (foto di un panorama di Napoli al tramonto) con tanto di emoticon con gli occhi a cuore».