Torino, Juric recupera due pedine per la sfida all’Hellas Verona

Il Torino recupera due pedine importanti per la sfida all’Hellas Verona: l’ex Juric potrà contare su Bremer e Djidji

Il Torino e Ivan Juric possono sorridere in vista della sfida contro l’Hellas Verona. I granata recuperano due difensori per la gara contro gli scaligeri.

Bremer e Djidji sono sulla via del recupero e si sono allenati in questi giorni per essere al meglio in vista della sfida di domani. Juric sorride e affronta il suo passato con i titolari ritrovati. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.