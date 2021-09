Juve, Arthur corre verso il rientro: ecco quando può tornare

Continua il recupero di Arthur dopo l’operazione: il brasiliano punta già il ritorno in campo. Nuovo acquisto per Allegri

La Juventus attende il ritorno in campo di Arthur Melo. Dopo l’operazione a cui si è sottoposto il brasiliano lo scorso 15 luglio (rimozione della calcificazione alla tibia), continua il recupero del brasiliano a grandi passi. Il primo controllo è confortante: nessuna recidiva di calcificazione e passaggio alla fase successiva.

Come riporta Tuttosport, ora Arthur aumenterà i carichi per poi tornare ad allenarsi con i compagni. Secondo il quotidiano il rientro in campo potrebbe avvenire a fine ottobre, in occasione del big match contro l’Inter e in tempo per le gare di ritorno del girone di Champions.

