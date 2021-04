Juve, Pirlo e giocatori nel mirino: il club non ha gradito certi atteggiamenti

Tutti in discussione in casa Juve. Pirlo ma non solo: la società non ha apprezzato determinati atteggiamenti

Momento particolarmente difficile per la Juve. L’ultima volta senza Champions fu nella stagione 2010/2011 e raggiungere un precedente così scomodo sarebbe un vero e proprio fallimento. La società continua a credere nel quarto posto ma i nervi sono tesissimi e tutti sono in discussione, come spiega La Gazzetta dello Sport.

Pirlo è in bilico e potrebbe salutare anche in caso di qualificazione e vittoria della Coppa Italia. Nel mirino c’è il tecnico ma non solo: la società non ha apprezzato gli atteggiamenti di tanti giocatori che ora a fine stagione potrebbero salutare.