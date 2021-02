Juventus, bagarre per Rugani: in pole c’è il Cagliari

Il nome di Daniele Rugani è uno dei più caldi in queste ultime ore di calciomercato: sorpasso Cagliari per il difensore della Juventus

Daniele Rugani sempre vicino al ritorno in Serie A. Il difensore classe 1994 di proprietà della Juventus, in prestito al Rennes, potrebbe dunque fare ritorno in Italia e si è accesa una vera e propria bagarre su di lui.

Al momento appare favorito il Cagliari per assicurarsi le prestazioni di Rugani. In mattinata era arrivata la notizia dell’interessamento del Bologna e di un nuovo tentativo del Parma.