Juventus, Chiellini: «Ronaldo? Chi prova a rovinare i rapporti è scorretto»

Intervistato da Coming Soon, Giorgio Chiellini ha parlato così del lancio della serie Amazon All or Nothing Juventus.

ABITUARSI ALLE TELECAMERE – «È stato abbastanza veloce. Piano piano crei rapporto con le persone dietro le telecamere, quelle fisse diventano arredamento. Quindi esce sempre fuori tutto quello che è reale, in un luogo che fino a qualche anno fa era sacro mentre ora si è aperto sempre di più. Gli appassionato di sport, di calcio, curiosi di conoscere il mondo Juventus si divertiranno a scoprire cose nuove in questa serie».

RONALDO – «Il rapporto è ottimo e lo è sempre stato. In tre anni si crea un legame profondo, che i colleghi sportivi provano a rovinare senza motivo. Ha dato tanto, gliene siamo grati. Ha lasciato qualcosa in eredità alla Juventus: il suo modo di lavorare, di approcciare alle partite, la sua etica di lavoro e la sua professionalità, oltre a quello che ha fatto in campo. Era normale che andasse via: chi prova a rovinare quello che è stato è anche scorretto, perché tutti qui dentro abbiamo grande stima di lui».