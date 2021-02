Chiellini ha esaltato Cristiano Ronaldo alla vigilia di Porto-Juventus. Le dichiarazioni del difensore bianconero – VIDEO

Partita speciale domani per Cristiano Ronaldo, che torna nel suo Portogallo.Nella conferenza odierna il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha esaltato così il portoghese.

«È speciale, non lo scopro io. È stato un valore aggiunto per noi, potersi allenare con lui e viverlo nel quotidiano. Domani si gioca in casa sua e avrà ancora più stimoli per fare gol».