Juventus, chiesto lo sconto all’Atletico Madrid per Morata: le ultime

Due strade aprono il dilemma sul futuro di Alvaro Morata. A fine stagione, infatti, la Juventus dovrà decidere se riscattare l’attaccante dall’Atletico Madrid, versando ulteriori 35 milioni nelle casse dei Colchoneros, oppure rispedirlo in Spagna dopo i 20 milioni totali versati per i due anni di prestito.

Secondo Tuttosport, in questo momento i dirigenti della Juventus starebbero tentando una terza via, cercando di ottenere lo sconto sui 35 milioni del riscatto. Qualche contatto c’è già stato con gli spagnoli, però molto dipenderà dalle altre strategie dei bianconeri in attacco: Vlahovic su tutti.

