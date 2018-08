Clamoroso boom mediatico dell’asso portoghese, che finisce in prima pagina in tantissimi quotidiani del mondo

Alle 18 la storia della Juventus e della Serie A non sarà più la stessa. Al Bentegodi di Verona, debutterà finalmente Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Persone da tutto il mondo si fermeranno per ammirare ed osservare le gesta di Cr7. A livello mediatico, Ronaldo è quasi unico al mondo per come ha curato la sua immagine e popolarità. A livello di immagine e merchandising, la Juventus ha migliorato notevolmente la propria considerazione nel mondo e i propri profitti grazie all’acquisto immediatamente denominato del secolo.

Una quantità insormontabile di media di tutto il globo parlano di lui. Infatti anche il quotidiano principale Indonesiano Jakarta Post ha il fenomeno raffigurato in prima pagina. Impensabile fino a pochi anni fa che uno sportivo potesse essere così famoso e celebrato ovunque. Per questo, cr7 è unico.