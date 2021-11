Juventus, definiti i dettagli per l’aumento di capitale: si parte il 29 novembre

Il CdA della Juventus si è riunito questa mattina e ha definito i dettagli per il prossimo aumento di capitale del club

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale in opzione da 400 milioni deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 ottobre 2021 (l’“Aumento di Capitale”), nonché il calendario dell’offerta in opzione delle nuove azioni (l’“Offerta in Opzione”). Tra i punti fondamentali stabiliti.

Impegno di sottoscrizione da parte di EXOR N.V. per la quota di propria spettanza, pari al 63,8% del capitale sociale, per un controvalore pari a circa Euro 255 milioni

Garanzia di Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking fino all’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale (al netto della quota oggetto dell’impegno di sottoscrizione di EXOR N.V.)

Definito il calendario dell’offerta: avvio dell’offerta in opzione e della negoziazione dei diritti di opzione a partire dal 29 novembre 2021

