Juventus, due nomi nuovi sul taccuino di Paratici

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio ma pensa già al futuro. Paratici non vede l’ora di accogliere due giovani talenti

Non si sa ancora se la Juventus si qualificherà per la prossima Champions League quindi probabilmente bisognerà attendere alcune settimane per i nomi “grossi” del prossimo calciomercato bianconero.

Come riporta Tuttosport questa mattina però qualcosa si sta comunque muovendo alla Continassa. Paratici sarebbe stregato da due giovani talenti del calcio europeo. Il primo è Khvicha Kvaratskhelia, 20enne georgiano del Rubin Kazan che conta già tante presenze nel massimo campionato russo. Il secondo è ancora più giovane e gioca nel New England Revolution: Tajon Buchanan si sono già mossi diversi club europei, proverà a inserirsi anche la Juventus?