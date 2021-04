Juventus, Dybala titolare contro l’Atalanta: ecco da quanto non accadeva

Paulo Dybala tornerà titolare contro l’Atalanta: non accadeva da tantissimo tempo

Andrea Pirlo lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: Paulo Dybala domani sarà titolare contro l’Atalanta al Gewiss Stadium complice anche l’assenza per infortunio di Cristiano Ronaldo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Paulo Dybala non parte titolare dallo scorso 10 gennaio, contro il Sassuolo: precedente amaro per la Joya che in quell’occasione rimediò l’infortunio che lo ha tenuto out per quasi tre mesi. Dybala, infatti, fu costretto ad abbandonare il campo al 43′.