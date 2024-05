Juventus, la formazione anti-Atalanta: Allegri SORPRENDE TUTTI

La Juventus si prepara in vista della finalissima di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco le ultime indiscrezioni sulla formazione

La Juventus, se vuole salvare questa stagione, dovrà necessariamente portare a casa la Coppa Italia. La qualificazione in Champions League sembra non essere bastata ai tifosi che ora sognano di vincere la finale.

In allenamento è stata provata la formazione titolare: sarà assente Locatelli per squalifica (al suo posto Nicolussi Caviglia) mentre davanti confermati Vlahovic-Chiesa. Chance per Iling.

PROBABILE FORMAZIONE – Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa