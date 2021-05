Juventus fuori dalla Champions: ecco quando arriva la decisione

Il caso Superlega sta mettendo a serio rischio la partecipazione della Juventus alla prossima Champions League. Ecco quando potrebbe arrivare la decisione

L’Uefa ha emesso un comunicato, reintegrando nove dei 12 club che avevano preso parte alla Superlega. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’organo europeo starebbe per far partire un’inchiesta disciplinare nei confronti di Juve, Real Madrid e Barcellona, che non hanno abbandonato la competizione europea.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Tempi brevi, martedì o mercoledì. Un procedimento per escluderli dalle coppe (uno o due anni) per violazione dell’art. 51 dello Statuto che impedisce affiliazioni extra Uefa e per comportamento non etico