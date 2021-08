Juventus, in bilico il futuro di McKennie: occhio al Burnley

Continuano le voci sulla possibile cessione di Weston McKennie da parte della Juventus. Ci sarebbe l’offerta dalla Premire League

Nuova offerta dalla Premier League per Weston McKennie, il centrocampista statunitense interesserebbe al Burnley, che secondo Sky Sport News sarebbe in trattativa con la Juventus.

I Clarets vorebbero ingaggiare il 23enne in prestito per una stagione e le trattative si starebbero svolgendo proprio in queste ore. I bianconeri libererebbero così un posto al centrocampo, che ad ora è uno dei reparti più affollati.

