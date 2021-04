Juventus, infortunio Ronaldo: piano di recupero alla Continassa

Cristiano Ronaldo punta Juve-Parma: il piano di recupero alla Continassa del portoghese, soltanto affaticato

Secondo Tuttosport è un affaticamento, non un autentico infortunio quello occorso a Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarà out in Atalanta-Juve per un problema ai flessori.

Per il quotidiano torinese, il portoghese beneficiando del riposo contro l’Atalanta potrebbe recuperare per la gara contro il Parma ed essere dunque a disposizione di Andrea Pirlo per le prossime gare e per il rush finale della stagione.

