Juventus Milan, sorpresa Ibrahimovic? La novità sullo svedese

Juventus Milan è alle porte: l’infiammazione alla caviglia di Ibrahimovic suggerisce prudenza ma non sono escluse sorprese

È tempo di Juventus Milan. Domani sera all0 Stadium di Torino i bianconeri sfideranno i rossoneri per la partita valida per la quarta giornata di campionato. I dubbi per Stefano Pioli sono concentrati soprattutto in attacco, con le condizioni di Giroud e Ibrahimovic su tutti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’infiammazione al tendine d’Achille dello svedese consiglia prudenza, lui stesso ha sottolineato di non voler rischiare e l’idea più concreta è quella di puntare la gara con l’Atletico Madrid il 28 settembre, ma nel caso oggi le sensazioni dovessero essere migliori, chissà che sul pullman verso Torino non salga pure lui.

