Juventus, nessuna proposta di rinnovo per Chiellini: possibile nuova esperienza all’estero

Chiellini ci è rimasto male! Niente rinnovo dalla Juve: tra Allegri e la MLS. Le ultime sul futuro del capitano bianconero

Giorgio Chiellini si aspettava una proposta di rinnovo dalla sua Juventus. Proposta che non è arrivata da Fabio Paratici perché l’attuale progetto bianconero guarda ai giovani, con pochissime eccezioni (Cristiano Ronaldo).

Secondo La Gazzetta dello Sport il capitano della Juve ci sarebbe rimasto male e per la prima volta, non avendo intenzione di smettere, starebbe valutando l’idea di andare a giocare altrove. È già in contatto con alcuni club di MLS e apprezzerebbe gli USA come esperienza di vita per lui e la sua famiglia. L’alternativa è stare fermo un anno, ma non vuole fare il dirigente da subito. Un possibile ritorno in bianconero di Allegri potrebbe però riaprire l’ipotesi di una permanenza a Torino