Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli.

SCONFITTA – «Non abbiamo mai preso un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo avuto tante occasione, peccato perché non meritavamo di perdere. Siamo contenti della prestazione, peccato per il risultato».