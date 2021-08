Juventus, retroscena Kean: telefonata di Chiellini per testarne la determinazione

Il via libera per l’arrivo di Moise Kean alla Juventus è stato dato da Giorgio Chiellini: il retroscena

Stando al retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata, su richiesta di Allegri, una telefonata tra Giorgio Chiellini e Moise Kean prima dell’accelerata Juventus per il ritorno del classe 2000. Un colloquio servito a saggiare la disponibilità di Kean, la sua determinazione a cogliere al meglio questa occasione. Due anni fa Moise era andato via anche perché i suoi atteggiamenti non erano adeguati al suo talento. Non veniva considerato pronto mentalmente per il grande salto.

Moise è parso deciso a voltar pagina o, meglio, mettercela tutta per integrarsi nel gruppo. Sa benissimo che fare bene a Torino significa anche guadagnarsi un posto in Nazionale e per un 21enne è una credenziale senza pari. Il franco colloquio tra Chiellini e il giovane allievo è stato franco e costruttivo e, ovviamente, è servito ai vertici societari per scacciare le ultime remore su questa operazione.