Juventus, rientri importanti: Chiesa e Danilo rincorrono l’Udinese

Dopo il forfait con la Fiorentina Federico Chiesa e Danilo dovrebbero tornare a disposizione della Juventus nella sfida contro l’Udinese

Due assi importanti, soprattutto quest’anno che le cose non vanno benissimo. Federico Chiesa è uno di quei giocatori a cui la Juventus non può rinunciare e con la Fiorentina la sua mancanza si è sentita eccome. I bianconeri hanno faticato sulla corsia sinistra, con Chiesa e Cuadrado in campo è sempre stato più facile anche per Cristiano Ronaldo trovare la via della rete.

Da non sottovalutare anche l’assenza di Danilo: sia Chiesa che lui dovrebbero tornare a disposizione con l’Udinese, se non dall’inizio sicuramente a gara in corso. Per il match in programma domenica alle 18, ma soprattutto per provare a consolidare la posizione Champions in queste ultime 5 gare di campionato.