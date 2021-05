Juventus, Ronaldo sempre più isolato dai compagni: le ultimissime su CR7

Cristiano Ronaldo «separato in casa Juve»: United via di fuga per il portoghese che vorrebbe cambiare aria

Un Cristiano Ronaldo sempre più isolato dai compagni, quello che descrive La Gazzetta dello Sport questa mattina. Dopo l’eliminazione dalla Champions questa tendenza si è intensificata e il portoghese sta vivendo quasi da separato in casa alla Juventus.

Ha detto a Mendes di esplorare vie alternative: la sua partenza sarebbe sicura in caso di mancata qualificazione alla Champions. La sua prima scelta era il Real Madrid che ha detto no, resta in piedi la pista Manchester United. Ronaldo è in buoni rapporti con Solskjaer che lo accoglierebbe volentieri. Resta lo scoglio finanziario: dallo stipendio ai privilegi fiscali che Ronaldo ha solo in Italia. Anche per questi motivi il suo malumore potrebbe rientrare.