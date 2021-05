Juventus si ferma a nove scudetti, il Bayern potrebbe fare meglio

La Juventus non può più vincere lo scudetto, da ieri è ufficiale, e si ferma dunque a nove trionfi consecutivi. Il Bayern Monaco invece…

Si è concluso ieri l’incredibile ciclo dei 9 scudetti consecutivi della Juventus, diventato ora storia. Nessuno ci era mai riuscito in Italia, in realtà nemmeno in Europa nei top 5 campionati (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e appunto Italia).

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Se non che il Bayern Monaco di Hans Flick è proprio in procinto di vincere il proprio nono Meisterschale di fila, eguagliando la storica striscia bianconera. I bavaresi sono a +7 dal Lipsia a tre giornate dal termine.

Nei tornei d’elite queste performance sono molto rare: in Spagna il Real Madrid ha realizzato due volte una cinquina, dal 1961 al 1965 col dream team di Puskas e Di Stefano e dal 1986 al 1990; in Francia il Lione è arrivato a sette dominando dal 2002 al 2008. In Premier la competizione è molto più tosta e non si va oltre il tris del Manchester United dal 1999 al 2001 e dal 2007 al 2009