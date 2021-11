JuventusTV sbarca su DAZN, la piattaforma televisiva della società bianconera sarà visibile con l’abbonamento

Buone notizie per i tifosi della Juventus abbonati a DAZN, perché – come riportato da Calcio e Finanza – JTV sarà visibile anche su DAZN.

Non dovrebbe essere richiesto pagare un ulteriore abbonamento se si è già in possesso a quello di DAZN, così come per Milan TV e Inter TV.