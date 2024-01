Il calciomercato del Monza in queste settimane andrà avanti per l’attaccante: Galliani è in pressing per Moise Kean

L’attaccante della Juventus ha voglia di trovare più spazio, giocare e gli interessamenti del club brianzolo stuzzicano anche la sua idea. Il classe 2000 deve scegliere cosa vuole fare del suo futuro, sta valutando le diverse offerte sul tavolo e in tal senso Galliani aspetta la sua decisione per poi sferrare l’attacco decisivo per portarlo in Brianza. Dovesse esserci apertura, il Monza chiederebbe il ragazzo in prestito fino a giugno e un aiuto economico alla Juve per il pagamento di parte dell’ingaggio. Kean guadagna 3 milioni, cifre alte per le casse biancorosse. Lo scrive il Corriere dello Sport.