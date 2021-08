Kean Juventus, mini sconto sullo stipendio: ecco il motivo

Kean sta per tornare ad essere un giocatore della Juve. Ecco le cifre dello stipendio in bianconero. I dettagli

Kean sta svolgendo le visite mediche per tornare ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Juve dopo le esperienze in chiaroscuro all’Everton e al Psg. Ma quanto guadagnerà l’attaccante in bianconero?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Kean percepirà 2,5 milioni di euro alla Juve. Il suo stipendio è di 3 milioni, ma le mensilità di luglio e gli agosto sono a carico dell’Everton.

