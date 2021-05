Koeman: «Non penso che sarà la mia ultima partita con il Barcellona»

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato del suo futuro dopo la partita contro l’Eibar

«Penso che non sia la mia ultima partita. Ho un contratto. Parlate molto di questo argomento, ma sono sereno: se c’è qualcosa che la società vuole cambiare, deve parlare con me”. “Per me questa non è una rosa al livello di quella che siamo abituati a vedere solitamente a Barcellona. È così e molte persone del club la pensano allo stesso modo. Ci sono giocatori più anziani, che rispetto, che hanno comunque dimostrato di essere sempre all’altezza di questa squadra e ci sono giocatori molto giovani che dimostreranno di essere bravi. La squadra non è comunque completa, dobbiamo avere una squadra che possa essere più efficace in zona offensiva».