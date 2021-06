Kulusevski: «Ibra e CR7, diversi ma uguali. Ve li racconto»

Dejan Kulusevski, attaccante della Juve, ha parlato di Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic dal ritiro della Svezia

Intervistato da Sportbladet, Dejan Kulusevski ha parlato così di Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Le parole dell’attaccante della Juve.

«Hanno personalità completamente diverse, ma hanno alcune caratteristiche in comune. Sono due leader a cui piace trascinare il gruppo. Mi trovo bene con entrambi. Ho imparato tantissimo da entrambi, guardo e chiedo tante cose. È stata una benedizione il fatto che Zlatan sia stato in Nazionale di recente: avevo paura che non avrei mai giocato con lui. Sono felice di aver avuto questa possibilità».

