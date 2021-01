La Roma vola con Mkhitaryan, Fonseca punta su di lui per l’aggancio all’Inter

L’armeno sta trascinando la Roma in alto, domani contro l’Inter si capirà se Fonseca potrà mettere lo scudetto nel mirino. Ma occhio a un’Inter ferita

La Juve ha Ronaldo, il Milan Ibra, l’Inter Lukaku. E la Roma Mkhitaryan, uno degli investimenti recenti più indovinati, in grado di trascinare i giallorossi al terzo posto in classifica, a suon di gol e assist. Non avrà la potenza di Lukaku, la personalità di Ibra o la tecnica di Ronaldo, ma l’armeno ha esperienza e intelligenza calcistica da vendere. E si sta confermando valore aggiunto imprescindibile per Fonseca. La Roma ha trovato la chiave giusta (anche tattica) per farlo rendere al meglio in campo e ora si gode le sue giocate: è il terzo nei top campionati europei insieme a Kane e Bruno Fernandes ad aver messo a segno almeno 7 gol (ne ha fatti 8) e 7 assist. Pronto a lanciare l’assalto alla diligenza nerazzurra per l’aggancio al secondo posto in classifica, è riuscito a mettere il suo bagaglio di esperienza internazionale al servizio di una squadra in crescita, diventando ancora più universale e determinante nei meccanismi giallorossi. E a breve rinnoverà fino al 2022.

Ha accorciato le distanze con la porta avversaria, meno esterno e più vicino al cuore del gioco, dove la qualità fa più la differenza. E lui la sta facendo eccome, ben più di Dzeko, domenica si capirà se lui e la Roma si accontenteranno di un campionato di alto livello oppure saranno in condizione di puntare allo scudetto. Serve una partita di alto livello, uno scontro diretto come quello contro l’Inter per dare una svolta anche di consapevolezza a una stagione che fino a questo momento è sempre stata un passo indietro alle pretendenti scudetto. Milan e Inter ci sono già, la Juve sta lavorando alla sua personalissima rimonta. C’è anche la Roma? Probabilmente la risposta può darla proprio Mkhitaryan in campo, domani pomeriggio.