Ignazio La Russa ha rilasciato un’intervista, lanciando questa provocazione alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni

A Sportitalia, Ignazio La Russa ha lanciato questa frecciata alla Juventus. Le sue parole riportate da fcinternews.it.

«Ha parlato Antonio Conte, è bello che abbia ritenuto di scusarsi per un dito che non era il pollice. Faccio un po’ di ironia, cercando di elencare cinque cose che Massimo Moratti non ha mai fatto. Una cosa è che non ha mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus. Seconda cosa, non ha mai potuto vincere uno Scudetto grazie al regalo di un arbitro. Perché l’Inter non ha mai vinto grazie al regalo di un arbitro. Terza cosa, non ha mai avuto il piacere e il gusto di non vincere la Serie B. Poi ha vinto una finale di Champions League, Moratti, ma non ne ha mai persa una».