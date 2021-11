Inter, Lautaro a secco da sette partite: un anno fa il digiuno più lungo

Lautaro Martinez è a secco con l’Inter da sette partite, ma non è il suo digiuno più lungo con i nerazzurri

Lautaro Martinez non segna con l’Inter da sette partite, ma non è il suo digiuno più lungo da quando è in nerazzurro visto che l’anno scorso non trovò il gol per otto gare.

La motivazione, secondo quanto scritto in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, è da ricercare nel nuovo modo di giocare dei nerazzurri, che dopo la sconfitta contro la Lazio hanno abbassato il baricentro e gli attaccanti ora giocano molto più lontani dalla porta.