Lazio, ancora out Immobile: in dubbio anche per il Venezia

Ancora problemi per Immobile. L’attaccante della Lazio out anche nell’allenamento odierno dei biancocelesti

Dopo la vittoria di ieri con il Genoa, mattinata di scarico oggi in quel di Formello. Squadra divisa in due gruppi, con in campo i calciatori rimasti fuori ed entrati nel secondo tempo nel match di ieri. Torello, esercitazioni con il pallone e partitella a campo ridotto: questo il programma che hanno svolto, con i titolari che hanno lavorato in palestra.

La notizia del giorno è però rappresentata dal fatto che anche oggi Immobile non era presenta al centro sportivo. Mancano comunque ancora quattro giorni al match con il Venezia. La speranza è che il bomber possa recuperare è tornare a disposizione di Sarri per la partita contro gli uomini di Zanetti.

