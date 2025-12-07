Lazio News
Lazio Bologna, Lotito a Sky: «Finalmente abbiamo trovato la squadra. Sul mercato ribadisco una cosa»
Lazio Bologna, Lotito parla ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro i felsinei. Ecco cosa ha detto il presidente biancoceleste
A pochi minuti dalla sfida fra la sua Lazio e il Bologna, il presidente Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.
OBIETTIVI – «Penso che finalmente stiamo trovando una quadra. Possiamo dire la nostra con tutte. Secondo me è un problema di concentrazione».
MERCATO – «Non ho alcuna intenzione di indebolire la squadra. Secondo me così possiamo arrivare anche senza fare voli pindarici». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24.COM
Formazioni ufficiali Lazio Bologna, Sarri e Italiano hanno reso note le proprie scelte per il match delle 18
Lazio Bologna, pomeriggio emozionante all’Olimpico: presenti le famiglie di Pietrangeli e Mihajlovic. Ecco tutti i dettagli
