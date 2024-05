Lazio Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Lazio Empoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre: i toscani sono i primi a creare un’occasione con Bastoni, che aprofitta di un errore di Kamada e prova la conclusione, che finisce alta di poco. Al 35′ altra grande chance per i toscani, con Caputo che ci prova sottoporta, ma trova una grande risposta di Mandas, che mette in angolo. Ci sono anche i biancocelesti nel primo tempo: si vede subito Immobile ben imbeccato da Kamada, ma chiuso da Ismajli. Nel finale poi arriva il gol della lazio con Patric, che infila in rete un tap in su corner dopo una prima ribattuta di Caprile.

SECONDO TEMPO

Ripresa che inizia con ritmi molto più blandi rispetto al primo tempo, complice anche la stanchezza dovuta al gran caldo. Poche occasioni se non nel finale quando la partita ha due nuovi sussulti: il primo l’ottima occasione dell’Empoli, che con Shpendi va vicino al pareggio, ma anche in questo caso Mandas è protagonista di una grande parata. Poi all’89’ Pedro serve in profondità Vecino: l’uruguaiano si smarca alla perferzione e supera Caprile nell’uno contro uno.

LAZIO (3-4-3): Mandas; Patric Romagnoli Hysaj; Lazzari, Guendouzi (65′ Vecino), Kamada, Marusic; Felipe Anderson (65′ Rovella), Zaccagni (65′ Pedro); Immobile (65′ Castellanos). All: Tudor.

A disp. Provedel, Renzetti, Pellegrini, Casale, Isaksen, Gonzalez, Cataldi.

EMPOLI (3-5-1-1): Caprile; Bereszynski, Ismaijli, Luperto (75′ Shpendi); Gyasi, Bastoni (55′ Cambiaghi), Marin, Maleh (75′ Fazzini), Pezzella (66′ Cacace); Cancellieri; Caputo (66′ Destro). All: Nicola.

A disp. Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Niang, Cerri, Zurkowski.