Lazio-Galatasaray, vietata la trasferta ai tifosi ospiti

La UEFA ha comunicato che in Lazio-Galatasaray i tifosi ospiti non potranno andare all’Olimpico

La UEFA ha comunicato ufficialmente che la trasferta a Roma per i tifosi turchi sarà vietata in occasione di Lazio-Galatasaray. Inoltre il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina ha inoltre sanzionato il club con un’ammenda di 50.000€ e imposto il pagamento al Marsiglia di 8.000€, come risarcimento danni.

I tifosi del Galatasaray quindi non ci saranno il 9 dicembre a Roma per la gara contro la Lazio.