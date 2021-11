Lazio, Immobile o Muriqi: il dubbio di Sarri in vista della Lokomotiv

Dubbio in attacco per Sarri in vista di Lokomotiv Mosca-Lazio. Rischiare Immobile o puntare su Muriqi? Le ultime

La rifinitura di questa mattina, fissata per le 10:30, sarà decisiva per Maurizio Sarri in vista dell’impegno di domani contro la Lokomotiv Mosca in Europa League. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, il tecnico toscano dovrà rinunciare con ogni probabilità a Pedro e dovrà decidere se rischiare dal primo minuto il recuperato Immobile (ieri quattro goal nella partitella conclusiva di allenamento). L’esterno ex Roma non si allena da due giorni e lamenta problemi alla schiena: sovraccaricarlo troppo può risultare deleterio.

Lo stesso discorso vale per Ciro: la tentazione di lanciarlo dal primo minuto c’è, il gelo russo e l’impegno di domenica contro il Napoli consigliano cautela. Se verrà scelta la strada più conservativa, Sarri rilancerà Muriqi con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati. Il kosovaro potrebbe dunque avere l’ennesima chance per scongiurare un addio che sembra inevitabile a gennaio. A centrocampo dentro Basic con uno tra Milinkovic e Luis Alberto a riposo e con Lucas Leiva che spera in una maglia da titolare. Davanti a Strakosha ci saranno Acerbi e Luiz Felipe (anche se è aperto il ballottaggio con Patric), sulle corsie infine Hysaj e Lazzari.

