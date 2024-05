Lazio, Luis Alberto SALTA l’allenamento e niente convocazione: cos’è successo a Formello?

Luis Alberto non era presente all’allenamento di oggi a Formello e non è stato nemmeno convocato per l’Empoli

La telenovela Luis Alberto sembra non finire mai. Per quanto sia chiaro il futuro dello spagnolo, che aveva annunciato il suo addio alla Lazio, l’ex Liverpool continua a far parlare di sé.

Questo volta, come riportato da TMW, Luis Alberto avrebbe saltato l’allenamento di rifinitura a Formello in vista della partita contro l’Empoli e per questo non è stato nemmeno convocato. Seguiranno aggiornamenti per saperne di più.