Lazio Milan, POLEMICHE durante il cooling break

Non è passato inosservato ciò che è successo durante Lazio Milan nel pieno del cooling break

Lazio Milan è stata una partita con mille spunti, non solo calcistici. Come per esempio ciò che è successo dopo il gol del 2-2 realizzato da Leao: durante il cooling break, né il lusitano né Theo Hernandez hanno partecipato con la squadra.

Durante le indicazioni di Fonseca, i due sono rimasti dall’altra parte del campo a bere invece che ascolta il tecnico che aveva escluso entrambi dal primo minuto.