Lazio, oggi nuovo tampone per Marusic: si attende il via libera

Adam Marusic, risultato positivo al Covid-19, attende il via libero per il ritorno in Italia. Nuovo tampone per il terzino della Lazio

Quella di oggi sarà una giornata decisamente importante per Adam Marusic. Il terzino della Lazio è risultato positivo al Covid-19 con la sua nazionale, il Montenegro, e non ha ancora ottenuto il via libera per il ritorno in Italia.

Come riporta Il Messaggero, Marusic si sottoporrà nelle prossime ore ad un nuovo tampone di controllo: se l’esito dovesse confermare l’avvenuta guarigione il terzino rientrerà a Formello tornando a disposizione di Sarri.