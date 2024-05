Lazio Patric: «CHAMPIONS? Non ci nascondiamo, DOBBIAMO vincerle tutte»

Le parole di Patric, difensore della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti in casa contro l’Empoli

Patric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

«Sono contento per il gol e per la squadra. È stato un anno molto difficile, ma penso che abbiamo fatto un grande percorso in Coppa Italia e in Champions. In campionato abbiamo perso partite inaspettate, ma questo gruppo merita di stare insieme a qusta tifosi che sono grandissimi. Noi vogliamo andare in Champions, è molto difficile, ma ci crediamo fino alla fine. Non ci nascondiamo, dobbiamo vincerle tutte e poi vediamo alla fine. Dopo tanti anni la Lazio mi è entrata nel cuore, è la mia squadra. Tifo e tiferò sempre per loro, anche se non starò più qua. È bellissimo fare gol sotto la Curva Nord. L’energia di Tudor e la sua mentalità sono molto importanti per noi, ora però pensiamo solo alla prossima partita e a fare sei punti da qui alla fine. Gli eroi del ’74 ci hanno dato una grande spinta, sono stati un plus».

