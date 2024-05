Lazio, Pedro ci crede: «Vogliamo l’Europa. Obiettivo futuro? Lo SCUDETTO»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, sulla stagione e gli obiettivi futuri del club biancoceleste. I dettagli

Pedro ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dei suoi obiettivi con il club biancoceleste.

PAROLE – «Ci aspetta una nuova partita importante da affrontare con fiducia e voglia di vincere. Vogliamo finire il campionato nel miglior modo possibile, sappiamo che non sarà facile ma ci sono in palio ancora 9 punti. Da quando gioco in biancoceleste, mi è capitato di vedere in alcune occasioni dei video su quella squadra, capace di centrare una grande impresa. Spero che in futuro anche questa Lazio possa vincere lo Scudetto: ci sono le basi e lo meriterebbero Società e tifosi».

