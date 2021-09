Lazio, Sarri non rinuncia alle cinque stelle: i dettagli sulla formazione

Maurizio Sarri ha preso la sua decisione definitiva: anche contro il Milan la Lazio scenderà in campo con cinque giocatori offensivi

Cambio di mentalità. Questo è stato il mantra dell’estate biancoceleste, caratterizzata dal passaggio a Inzaghi a Sarri. E, a proposito di mentalità, Sarri sembra aver preso una decisione importante: una Lazio a 5 stelle.

Dopo aver schierato Akpa Akpro contro l’Empoli, i tecnico con lo Spezia ha rilanciato Luis Alberto, creando così una squadra molto offensiva. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, con lo spagnolo in campo, Milinkovic ha il compito di dare un contributo maggiore in fase di non possesso e di copertura. E poi c’è quel tridente offensivo, che a San Siro dovrebbe essere ancora una volta formata da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

I DETTAGLI SU LAZIONEWS24