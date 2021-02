Lazio, Signori: «I miei gol più belli contro Inter e Torino»

L’ex attaccante della Lazio Beppe Signori è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia nel giorno del suo compleanno

Oggi è il Beppe Signori day. L’ex attaccante e capitano della Lazio compie, infatti, 53 anni. In un’intervista che ha rilasciato questo pomeriggio, ha ricordato i tempi in biancoceleste, specialmente i suoi gol migliori. Inoltre, ha voluto fare i complimenti al bomber Ciro Immobile, che lo ha superato da poco nella classifica dei marcatori all-time della Lazio.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha affermato: «I miei gol più belli sono quelli contro Inter e Toro. Il primo dopo un testa a testa con Bruno, il secondo contro Bergomi. Bellissimo anche quello a Pescara. Peccato che quel giorno Gazza fece un gol meraviglioso che oscurò tutto il resto. La rete al Milan al volo? Lì ho sbagliato il tiro. In quella partita mi hanno tolto un gol per una deviazione minima di Baresi. Oggi non sarebbe mai autorete. Il modo di calciare i rigori? L’ispirazione per batterli così l’ho avuto giocando a freccette».