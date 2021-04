Lazio, super 2021: solo due squadre davanti per media punti

Il buon momento di forma della Lazio viene confermato dai numero: nel 2021 è terza per media punti in Serie A

Dopo un inizio di stagione non positivo a causa del covid la Lazio si è rifatta sotto negli ultimi mesi tornando in corsa per la Champions League.

Nonostante i problemi di fine 2020 legati al covid e un Immobile non all’altezza delle scorse stagioni i biancocelesti si sono ritrovati: nel 2021 la squadra di Inzaghi sarebbe terza per media punti conquistati con 2,27 punti, dietro solo a Inter (2,56) e Atalanta (2,29).

