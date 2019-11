Lazio, Tare: «Giocatori motivati. Adekanye? Ha caratteristiche interessanti»

Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre partita della sfida di Europa League contro i rumeni del Cluj

Igli Tare e la Lazio credono ancora nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League. Servirà una vittoria contro il Cluj per sognare. Ecco le parole del ds biancoceleste a Sky Sport nel prepartita.

«Qualificazione? La speranza è l’ultima a morire, abbiamo una minima possibilità e dobbiamo sfruttarla. Sono tutti giocatori motivati per far vedere che meritano la maglia. Adekanye? È un giocatore giovane: non abbiamo fretta. Ha un contratto di cinque anni, dobbiamo inserirlo pian piano. Ha imparato la lingua, queste esperienze come quelle di stasera lo aiuteranno tanto. Ha caratteristiche interessanti».