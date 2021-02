Lazio, trend da urlo in casa: la Sampdoria trema

Nelle ultime cinque partite casalinghe in Serie A, la Lazio ha ottenuto cinque vittorie: Sampdoria avvertita

Lazio-Sampdoria, match in programma sabato alle 15:00 e valido per la 23a giornata di Serie A, si avvicina. La squadra di Claudio Ranieri, però, non avrà vita facile, anzi.

Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, sono reduci da cinque vittorie nelle ultime cinque partite casalinghe in campionato. I biancocelesti, difatti, hanno battuto Napoli, Fiorentina, Roma, Sassuolo e Cagliari. I blucerchiati sono avvertiti.